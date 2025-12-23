Festival Un pas de côté, Salle de la Grand-Terre Aureille

Festival Un pas de côté

Vendredi 6 février 2026 de 19h à 0h.

Samedi 7 février 2026 de 10h à 22h. Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06 00:00:00

2026-02-06 2026-02-07

Participez au festival Un pas de côté à la salle de la Grand-Terre à Aureille, les vendredi 6 et samedi 7 février !Familles

Et si nous faisions un pas de côté pour regarder notre monde autrement ?



L’association Un pas de côté dans les Alpilles organise la toute première édition de son festival, un rendez-vous festif et inspirant au cœur des Alpilles.

Pendant deux jours, habitants, artistes, scientifiques et amoureux du vivant se retrouveront pour explorer ensemble de nouvelles manières de comprendre, d’agir et de rêver face aux défis environnementaux et sociétaux. Le festival propose conférences, projections cinématographiques, concerts, repas bio et locaux ainsi qu’une librairie éphémère, favorisant l’échange, l’observation, le partage et l’action collective face aux défis contemporains.



Vendredi 6 février

– 19h concert du duo Slow Rush (jazz, soul, pop rock), buvette et petite restauration avec marché de produits locaux

-20h30 conférence débat avec le biologiste Olivier Hamant, De la performance à la robustesse, pour un nouveau rapport au vivant pourquoi la recherche de la performance nous mène à une impasse et pourquoi viser la robustesse, une voie salutaire que nous montre le vivant

– à partir de 23h moment d’échanges et reprise du concert, buvette avec bières et vins locaux



Samedi 7 février

– 10h film d’animation Flow (à partir de 8 ans), qui parle de coopération entre animaux dans un monde imprévisible. Suivi d’un moment d’expression avec les enfants et restauration sur place le midi

– 15h film documentaire La théorie du boxeur réalisé par Nathanaël Coste, un film qui interroge le modèle agricole face au changement climatique, rencontre avec le réalisateur

– 18h conférence-débat de Samuel Bonvoisin sur le thème Et si nous pouvions cultiver l’eau ? Si l’eau n’était pas une ressource à consommer mais un bien vivant à régénérer ?

– à partir de 20h repas de produits locaux puis concert des Aureillois Here We Are Now un rock brut, sensible et engagé, nourri des influences de Rage Against the Machine, Nirvana, Muse ou Radiohead

– Toute la journée librairie éphémère en partenariat avec la librairie Le Grenier d’abondance de Salon de Provence, présentations et ventes de livres qui s’intègrent dans la thématique du festival



Venez dérailler avec nous !

Participez à un événement convivial, solidaire et festif, prenez le temps de comprendre et d’échanger sur les enjeux d’aujourd’hui et de demain.



Prenez vos places dès maintenant sur notre billetterie en ligne Helloasso

Inscriptions sur place limitées et non garanties

Possibilité de réserver une Nuit + petit déjeuner chez l’habitant .

Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@unpasdecotedanslesalpilles.fr

English :

Come along to the ‘Un pas de côté’ festival at the Grand-Terre hall in Aureille on Friday 6th and Saturday 7th February!

