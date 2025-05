Festival Un Pont Vers L’Autre – Pontenx-les-Forges, 13 juin 2025 09:00, Pontenx-les-Forges.

Landes

Festival Un Pont Vers L’Autre Place du Marché, Salle des Fêtes, Pole A Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 09:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-06-13

Du vendredi 13 au dimanche 15 juin 2025 se déroulera la 2? édition du festival Un Pont vers l’Autre , un événement festif et culturel qui célèbre la rencontre entre les arts, les cultures et les générations.

Au programme

?? Concerts, spectacles, expositions, ateliers participatifs, rencontres artistiques…

Des animations pour petits et grands tout au long du week-end

?? Buvette et restauration sur place dans une ambiance conviviale

?? Entrée libre Ouvert à toutes et tous

Organisé en partenariat avec les associations locales

Consultez tout le programme sur https://festivalpontenx.fr/ .

Place du Marché, Salle des Fêtes, Pole A

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine mairie@pontenx-les-forges.fr

English : Festival Un Pont Vers L’Autre

German : Festival Un Pont Vers L’Autre

Italiano :

Espanol : Festival Un Pont Vers L’Autre

L’événement Festival Un Pont Vers L’Autre Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2025-05-19 par OT Mimizan