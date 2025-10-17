Festival Une Autre Histoire Orléans

Festival Une Autre Histoire Orléans vendredi 17 octobre 2025.

Festival Une Autre Histoire

10 Cours Victor Hugo Orléans Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-17

Festival de contes pour toute la famille !Familles

Le festival du conte Une Autre Histoire est une rencontre entre artistes et publics de tous âges, à travers des histoires inédites ou traditionnelles, vieilles comme le monde et fraîches comme la dernière pluie.

Le festival est organisé par le collectif « Une Autre Histoire » qui œuvre pour le développement des arts du récit. 12 .

10 Cours Victor Hugo Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 50 78 92 92 uahistoire.adm@gmail.com

English :

A storytelling festival for the whole family!

German :

Märchenfestival für die ganze Familie!

Italiano :

Un festival di spettacoli per tutta la famiglia!

Espanol :

Un festival de espectáculos para toda la familia

L’événement Festival Une Autre Histoire Orléans a été mis à jour le 2025-09-09 par ADRT45