Festival Une Autre Histoire Orléans

Festival Une Autre Histoire
10 Cours Victor Hugo Orléans Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-19
2025-10-17
Festival de contes pour toute la famille !Familles
Le festival du conte Une Autre Histoire est une rencontre entre artistes et publics de tous âges, à travers des histoires inédites ou traditionnelles, vieilles comme le monde et fraîches comme la dernière pluie.
Le festival est organisé par le collectif « Une Autre Histoire » qui œuvre pour le développement des arts du récit.
10 Cours Victor Hugo Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 50 78 92 92 uahistoire.adm@gmail.com
English :
A storytelling festival for the whole family!
German :
Märchenfestival für die ganze Familie!
Italiano :
Un festival di spettacoli per tutta la famiglia!
Espanol :
Un festival de espectáculos para toda la familia
