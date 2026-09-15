UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Orléans

Festival Une Autre Histoire Orléans

jeudi 29 octobre 2026 · Orléans

Festival Une Autre Histoire Orléans

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Adresse
10 Cours Victor Hugo
Ville
45100 Orléans
Département
Loiret
Tarif

Orléans

Festival Une Autre Histoire

10 Cours Victor Hugo Orléans Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-29
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-29

Festival de contes pour toute la famille !
Le festival du conte Une Autre Histoire est une rencontre entre artistes et publics de tous âges, à travers des histoires inédites ou traditionnelles, vieilles comme le monde et fraîches comme la dernière pluie.
Le festival est organisé par le collectif « Une Autre Histoire » qui œuvre pour le développement des arts du récit.   .

10 Cours Victor Hugo Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 50 78 92 92  uahistoire.adm@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A storytelling festival for the whole family!

L’événement Festival Une Autre Histoire Orléans a été mis à jour le 2026-09-05 par ADRT45

À voir aussi à Orleans (Loiret)