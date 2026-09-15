Festival Une Autre Histoire Orléans
jeudi 29 octobre 2026 · Orléans
Informations pratiques
Orléans
Festival Une Autre Histoire
10 Cours Victor Hugo Orléans Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-29
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-29
Festival de contes pour toute la famille !
Le festival du conte Une Autre Histoire est une rencontre entre artistes et publics de tous âges, à travers des histoires inédites ou traditionnelles, vieilles comme le monde et fraîches comme la dernière pluie.
Le festival est organisé par le collectif « Une Autre Histoire » qui œuvre pour le développement des arts du récit. .
10 Cours Victor Hugo Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 50 78 92 92 uahistoire.adm@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A storytelling festival for the whole family!
L’événement Festival Une Autre Histoire Orléans a été mis à jour le 2026-09-05 par ADRT45
À voir aussi à Orleans (Loiret)
- Afterwork de rentrée DLV X LAB’O, LAB’O Village by CA, Orléans 15 septembre 2026
- Festival de cinéma d’Orléans Les Invizibles Orléans 16 septembre 2026
- Visite guidée par un magistrat, Hôtel Pommeret – Chambre régionale des comptes, Orléans 18 septembre 2026
- Visite commentée de la salle de l’Institut, Salle de l’Institut, Orléans 18 septembre 2026
- Laudato Si’ – Exposition de photographies de Yann Arthus-Bertrand, Orléans, église Notre-Dame de Consolation, Orléans 18 septembre 2026