Informations pratiques

Orléans

Festival Une Autre Histoire

10 Cours Victor Hugo Orléans Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-29

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-29

Festival de contes pour toute la famille !

Le festival du conte Une Autre Histoire est une rencontre entre artistes et publics de tous âges, à travers des histoires inédites ou traditionnelles, vieilles comme le monde et fraîches comme la dernière pluie.

Le festival est organisé par le collectif « Une Autre Histoire » qui œuvre pour le développement des arts du récit. .

10 Cours Victor Hugo Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 50 78 92 92 uahistoire.adm@gmail.com

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English :

A storytelling festival for the whole family!

L’événement Festival Une Autre Histoire Orléans a été mis à jour le 2026-09-05 par ADRT45