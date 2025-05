Festival UNIQUES – TARBES Tarbes, 15 mai 2025 09:00, Tarbes.

Hautes-Pyrénées

Festival UNIQUES TARBES Place Jean Jaurès Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 09:00:00

fin : 2025-05-15 14:00:00

Date(s) :

2025-05-15

La rencontre de celles et ceux qui font la différence

Trop longtemps cantonnée aux discours et aux conférences, l’égalité des chances trouve enfin son grand rassemblement avec UNIQUES, co-édité par Diversidays et France Travail, le premier festival national qui fait de l’inclusion une fête populaire et accessible à toutes et tous.

Prises de parole inspirantes, dispositifs d’accès à l’emploi et à l’entrepreneuriat, ateliers participatifs, rencontre avec des acteurs du changement, performances artistiques UNIQUES est un espace d’action, d’échange et de réflexion où chacun, chacune, peut trouver des clés pour agir à son échelle.

Une ambition montrer que l’égalité n’est pas seulement un idéal, mais une force concrète capable de transformer nos vies et notre avenir commun.

Et si on mettait l’égalité des chances en action ?

Rejoignez l’équipe France Travail Tarbes Pyrénées pour UNIQUES, un festival gratuit et ouvert à tous, dédié à l’égalité des chances.

Pourquoi UNIQUES ? Parce que nous sommes tous uniques et avons tous une place dans la société.

Au programme

Tables rondes

Shows et performances artistiques

Témoignages inspirants

Ateliers Le nuages de vos passions « et si vos centres d’intérêts étaient un Atout ? »

On vous attend nombreuses et nombreux pour célébrer nos singularités et faire avancer l’égalité, ensemble.

.

TARBES Place Jean Jaurès

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Meet the people who make the difference

For too long confined to speeches and conferences, equal opportunity has finally found its big gathering with UNIQUES, co-published by Diversidays and France Travail, the first national festival to make inclusion a popular celebration accessible to all.

With inspiring speeches, employment and entrepreneurship schemes, participatory workshops, meetings with change agents and artistic performances, UNIQUES is a space for action, exchange and reflection, where everyone can find the keys to taking action at their own level.

One ambition: to show that equality is not just an ideal, but a concrete force capable of transforming our lives and our common future.

How about putting equal opportunities into action?

Join the France Travail Tarbes Pyrénées team for UNIQUES, a free festival open to all, dedicated to equal opportunities.

Why UNIQUES? Because we are all unique, and we all have a place in society.

On the program:

Round tables

Shows and artistic performances

Inspiring testimonials

Workshops: The cloud of your passions: « What if your interests were an asset?

We look forward to seeing you there to celebrate our singularities and advance equality, together.

German :

Die Begegnung mit den Menschen, die den Unterschied machen

UNIQUES, das von Diversidays und France Travail gemeinsam herausgegeben wird, ist das erste nationale Festival, das die Inklusion zu einem Volksfest macht, das für alle zugänglich ist.

UNIQUES ist ein Ort des Handelns, des Austauschs und der Reflexion, an dem jeder und jede die Schlüssel zu seinem/ihrem eigenen Handeln finden kann.

Ein Ziel: zu zeigen, dass Gleichheit nicht nur ein Ideal ist, sondern eine konkrete Kraft, die unser Leben und unsere gemeinsame Zukunft verändern kann.

Wie wäre es, wenn wir die Chancengleichheit in die Tat umsetzen?

Schließen Sie sich dem Team von France Travail Tarbes Pyrénées bei UNIQUES an, einem kostenlosen und für alle offenen Festival, das der Chancengleichheit gewidmet ist.

Warum UNIQUES? Weil wir alle einzigartig sind und alle einen Platz in der Gesellschaft haben.

Auf dem Programm stehen

Runde Tische

Shows und künstlerische Darbietungen

Inspirierende Zeugnisse

Workshops: Die Wolke Ihrer Leidenschaften: « Was wäre, wenn Ihre Interessen ein Trumpf wären?

Wir erwarten Sie zahlreich, um unsere Einzigartigkeit zu feiern und die Gleichstellung gemeinsam voranzutreiben.

Italiano :

Incontrare le persone che fanno la differenza

Troppo a lungo confinate in discorsi e conferenze, le pari opportunità si stanno finalmente riunendo in grande stile con UNIQUES, co-pubblicato da Diversidays e France Travail, il primo festival nazionale che trasforma l’inclusione in una festa popolare accessibile a tutti.

Con discorsi ispiratori, programmi per l’occupazione e l’imprenditorialità, laboratori partecipativi, incontri con agenti di cambiamento e spettacoli artistici, UNIQUES è uno spazio di azione, scambio e riflessione in cui ognuno può trovare le chiavi per agire al proprio livello.

Un’ambizione: dimostrare che l’uguaglianza non è solo un ideale, ma una forza concreta in grado di trasformare le nostre vite e il nostro futuro comune.

Che ne dite di mettere in pratica le pari opportunità?

Unitevi al team di France Travail Tarbes Pyrénées per UNIQUES, un festival gratuito e aperto a tutti, dedicato alle pari opportunità.

Perché UNIQUES? Perché siamo tutti unici e abbiamo tutti un posto nella società.

In programma:

Tavole rotonde

Spettacoli e performance artistiche

Testimonianze ispiratrici

Workshop: La nuvola delle vostre passioni: « E se i vostri interessi fossero una risorsa?

Ci auguriamo di vedervi numerosi per celebrare la nostra unicità e promuovere insieme l’uguaglianza.

Espanol :

Conocer a las personas que marcan la diferencia

Durante demasiado tiempo confinada a discursos y conferencias, la igualdad de oportunidades se reúne por fin a lo grande con UNIQUES, coeditado por Diversidays y France Travail, el primer festival nacional que convierte la inclusión en una fiesta popular accesible a todos.

Con discursos inspiradores, programas de empleo y emprendimiento, talleres participativos, encuentros con agentes del cambio y espectáculos artísticos, UNIQUES es un espacio de acción, intercambio y reflexión donde cada cual puede encontrar las claves para pasar a la acción a su propio nivel.

Una ambición: demostrar que la igualdad no es sólo un ideal, sino una fuerza concreta capaz de transformar nuestras vidas y nuestro futuro común.

¿Qué le parece poner en práctica la igualdad de oportunidades?

Únase al equipo de France Travail Tarbes Pyrénées en UNIQUES, un festival gratuito y abierto a todos, dedicado a la igualdad de oportunidades.

¿Por qué UNIQUES? Porque todos somos únicos y todos tenemos un lugar en la sociedad.

En el programa:

Mesas redondas

Espectáculos y actuaciones artísticas

Testimonios inspiradores

Talleres: La nube de tus pasiones: « ¿Y si tus intereses fueran un activo?

Esperamos ver a muchos de ustedes allí para celebrar nuestra singularidad y avanzar juntos hacia la igualdad.

L’événement Festival UNIQUES Tarbes a été mis à jour le 2025-05-05 par OT de Tarbes|CDT65