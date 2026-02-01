Festival Univerciné à l’Est Cinéma Katorza Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-05 –

Gratuit : non 5,70 € à 7,70 € / Gratuit pour les étudiants Plein tarif 7,70 €Tarif réduit 6 € (moins de 26 ans, CartS, chômeurs, étudiants)Abonnés Katorza 5,90 €Carte Blanche 5,70 €Étudiants de Nantes Université : Tarif super offer 0 € Billetterie sur https://nantes.katorza.fr/katorza/accueil/katorza Tout public

Rencontres avec des invités, films inédits, premières françaises, films de patrimoine, courts-métrages, une grande masterclass… et même une dégustation de spécialités géorgiennes ! Le festival Univerciné à l’Est se déroule au Katorza du 3 au 8 février 2026, autour du cinéma du Caucase, des pays baltes, de l’Asie centrale et de l’Europe orientale. Découvrez la programmation complète sur alest.univercine-nantes.org

Cinéma Katorza Centre-ville Nantes 44000

02 51 84 90 60 https://nantes.katorza.fr/ https://alest.univercine-nantes.org/



