Festival Univerciné à l’Est Cinéma St Joseph Pornic
Festival Univerciné à l’Est Cinéma St Joseph Pornic mercredi 4 février 2026.
Festival Univerciné à l’Est
Cinéma St Joseph 14 rue Notre Dame Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-09
Date(s) :
2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10
Festival Univerciné à l’Est, délocalisé à Pornic, au cinéma St Joseph.
Du thé et des friandises russes vous seront proposés dans le hall
Consulter le programme complet en PDF en bas de page.
Retrouvez ici tous les événements programmés à Pornic. .
Cinéma St Joseph 14 rue Notre Dame Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 11 34 com@cinestjoseph44.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Festival Univerciné à l’Est, relocated to Pornic, at cinéma St Joseph.
L’événement Festival Univerciné à l’Est Pornic a été mis à jour le 2026-01-26 par I_OT Pornic