Festival Univerciné à l’Est Cinéma St Joseph Pornic

Festival Univerciné à l’Est

Cinéma St Joseph 14 rue Notre Dame Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-09

2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10

Festival Univerciné à l’Est, délocalisé à Pornic, au cinéma St Joseph.



Du thé et des friandises russes vous seront proposés dans le hall

Cinéma St Joseph 14 rue Notre Dame Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 11 34 com@cinestjoseph44.fr

English :

Festival Univerciné à l’Est, relocated to Pornic, at cinéma St Joseph.

