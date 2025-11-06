Festival Univerciné Allemand Cinéma Katorza Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 –

Gratuit : non 0 € à 7,70 € 0 € à 7,70 €Gratuit pour les étudiants de Nantes Université Les places sont en vente à la caisse du Katorza, ainsi que sur le site du Katorza quelques jours avant le début du festival : katorza.fr/katorza/accueil/katorza Tout public

du 4 au 9 novembre 2025 au Cinéma Katorza S’appuyant en partie sur l’actualité du cinéma outre-Rhin et sur les grands festivals allemands (Berlin, Sarrebruck, Munich), la programmation d’Univerciné allemand cherche avant tout à faire découvrir des cinéastes talentueux mais souvent inconnus en France, ainsi qu’un éventail varié de la production cinématographique allemande contemporaine (de la comédie à l’horreur, du film d’action au film d’auteur, de la fiction au documentaire). Cette année, en partenariat avec le festival CinéPride (NOSIG), TIC44 et T’Cap, le festival Univerciné allemand a choisi de se concentrer sur les questions de diversité et d’inclusion. Une part importante de la programmation est donc consacrée au cinéma queer et à la visibilisation des personnes en situation de handicap. Retrouvez la programmation complète sur allemand.univercine-nantes.org

Cinéma Katorza Centre-ville Nantes 44000

02 51 84 90 60 https://nantes.katorza.fr/ https://www.katorza.fr/katorza/accueil/katorza