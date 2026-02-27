Festival Univerciné Italien Cinéma Katorza Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-05 –

Gratuit : non 6 € / 7,70 € Plein tarif : 7.70 €Tarif réduit : 6 €Abonnement Univerciné (6 places) : 30 €Les places sont en vente à la caisse du Katorza ainsi que sur https://nantes.katorza.fr/ quelques jours avant le début du festival.Les abonnements sont en vente uniquement en caisse du Katorza. Tout public

Du 3 au 8 mars 2026, le festival dédié à la cinématographie transalpine, revient au cinéma Katorza, toujours guidé par la qualité et la diversité des films présentés, inédits pour la plupart. Programmation en ligne sur italien.univercine-nantes.org

Cinéma Katorza Centre-ville Nantes 44000

02 51 84 90 60 https://nantes.katorza.fr/ https://italien.univercine-nantes.org/



