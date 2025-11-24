Festival Univerciné W.I.S.E. Welsh-Irish-Scottish-English Cinéma Le Katorza, Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-10 00:00 –

Gratuit : non Tout public

L’association Univerciné a pour vocation de présenter au public nantais les multiples facettes de la production cinématographique européenne actuelle. L’accent est mis sur la qualité et la diversité des films présentés, inédits pour la plupart. La prochaine édition d’Univerciné W.I.S.E. aura lieu du 9 au 14 décembre 2025. Découvrez le programme complet sur britannique.univercine-nantes.org

Cinéma Le Katorza, Nantes 44000