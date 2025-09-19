Festival UniVers Metz
Festival UniVers Metz vendredi 19 septembre 2025.
Festival UniVers
Metz Moselle
SOS Racisme organise son premier Festival UniVers. Ce festival a pour ambition de promouvoir la diversité, la mobilisation citoyenne et le vivre ensemble. L’association vise à créer des espaces de rencontre et de dialogue, et à sensibiliser le public aux enjeux de la lutte contre le racisme et les discriminations avec un programme riche et varié des conférences, des activités interculturelles, des échanges culinaires, de la danse.Tout public
Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
SOS Racisme organizes its first UniVers Festival. The festival aims to promote diversity, citizen mobilization and living together. The association aims to create spaces for encounters and dialogue, and to raise public awareness of the issues involved in the fight against racism and discrimination, with a rich and varied program including conferences, intercultural activities, culinary exchanges and dance.
German :
SOS Racisme organisiert sein erstes UniVers-Festival. Dieses Festival soll die Vielfalt, die Mobilisierung der Bürger und das Zusammenleben fördern. Der Verein will Räume für Begegnung und Dialog schaffen und die Öffentlichkeit für die Herausforderungen des Kampfes gegen Rassismus und Diskriminierung sensibilisieren. Dazu wird ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm geboten: Konferenzen, interkulturelle Aktivitäten, kulinarischer Austausch, Tanz.
Italiano :
SOS Racisme sta organizzando il suo primo Festival UniVers. L’obiettivo del festival è promuovere la diversità, il coinvolgimento dei cittadini e la convivenza. L’associazione si propone di creare spazi di incontro e dialogo e di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della lotta al razzismo e alla discriminazione, con un programma ricco e variegato che comprende conferenze, attività interculturali, scambi culinari e danza.
Espanol :
SOS Racisme organiza su primer Festival UniVers. El objetivo del festival es promover la diversidad, la participación ciudadana y la convivencia. La asociación pretende crear espacios de encuentro y diálogo, y sensibilizar a la opinión pública sobre los retos de la lucha contra el racismo y la discriminación, con un programa rico y variado que incluye conferencias, actividades interculturales, intercambios culinarios y danza.
