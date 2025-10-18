Festival Urbance Marmande
Festival Urbance
En ville Marmande Lot-et-Garonne
Festival Urbance.
– Exposition de Street Art au Cinéma Plaza.
– Samedi 18 octobre Battle Breakdance International à l’Espace Expo.
– Dimanche 19 Octobre Spectacle de Danse au Théâtre Comoedia.
-Mardi 21 Octobre Journée Ciné/Manga au cinéma Plaza.
-Mercredi 22 Octobre E-Gaming / tournois au Pôle Jeunes.
-Vendredi 24 Octobre Soirée concert à la Brasserie « Ma Dame ».
-Samedi 25 Octobre Sports Urbains et Street Art à Plaine de la Filhole.
– Du samedi 18 au vendredi 24 octobre ateliers à partir de 8 ans (attention Places limitées)
Téléchargez le programme complet ci-joint. .
En ville Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49 bij@mairie-marmande.fr
