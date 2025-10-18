Festival Urbance Marmande

Festival Urbance Marmande samedi 18 octobre 2025.

Festival Urbance

Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-25

2025-10-18

– Exposition de Street Art au Cinéma Plaza.

– Samedi 18 octobre Battle Breakdance International à l’Espace Expo.

– Dimanche 19 Octobre Spectacle de Danse au Théâtre Comoedia.

-Mardi 21 Octobre Journée Ciné/Manga au cinéma Plaza.

-Mercredi 22 Octobre E-Gaming / tournois au Pôle Jeunes.

-Vendredi 24 Octobre Soirée concert à la Brasserie « Ma Dame ».

-Samedi 25 Octobre Sports Urbains et Street Art à Plaine de la Filhole.

– Du samedi 18 au vendredi 24 octobre ateliers à partir de 8 ans (attention Places limitées)

Téléchargez le programme complet ci-joint. .

En ville Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49 bij@mairie-marmande.fr

