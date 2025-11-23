Festival Uzta Hitzan Spectacle Etxetaburu Salle Lapurdi Ustaritz
Festival Uzta Hitzan Spectacle Etxetaburu Salle Lapurdi Ustaritz dimanche 23 novembre 2025.
Festival Uzta Hitzan Spectacle Etxetaburu
Salle Lapurdi Place du Labourd Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
2025-11-23
Le festival Uzta Hitzan est né en 2014 à l’initiative de la Mairie d’ Ustaritz, ce rendez vous est dédié à la langue basque.
Salle Lapurdi, 16h30 Des vers anciens et nouveaux organisé par Zortziko en Bascobéarnais, Latin, Espagnol peu académique rire et satire. .
Salle Lapurdi Place du Labourd Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 00 44
