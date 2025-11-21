Festival Uzta Hitzan Rue Hiribehere Ustaritz

Festival Uzta Hitzan

Rue Hiribehere Garage des Pyrénées Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Le festival Uzta Hitzan est né en 2014 à l’initiative de la Mairie d’ Ustaritz, ce rendez vous est dédié à la langue basque.

Garage des Pyrénées, 19h30 Uztaritzen Kantuz.

21h30 Popo et the papa’s (répertoire essentiellement composé de covers de standards de Folks music traditionnels ou plus comtemporains, en anglais, français et en basque. .

Rue Hiribehere Garage des Pyrénées Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 00 44

