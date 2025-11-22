Festival Uzta Hitzan Place du Labourd Ustaritz
Place du Labourd Médiathèque Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Le festival Uzta Hitzan est né en 2014 à l’initiative de la Mairie d’ Ustaritz, ce rendez vous est dédié à la langue basque.
Médiathèque, 10h30 lecture d’albums animée. Un moment doux et convivial à partager entre enfants, suivi d’un petit goûter. .
Place du Labourd Médiathèque Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 00 44
