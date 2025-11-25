Festival Uzta Hitzan Salle Lapurdi Ustaritz

Festival Uzta Hitzan

Salle Lapurdi Place du Labourd Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Le festival Uzta Hitzan est né en 2014 à l’initiative de la Mairie d’ Ustaritz, ce rendez vous est dédié à la langue basque.

Salle Lapurdi, 19h30 Les parlers oraux de l’Ouest du Labourd et l’étude des variations géographiques de la langue. .

Salle Lapurdi Place du Labourd Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 00 44

