Festival Uzta Hitzan Ustaritz
Festival Uzta Hitzan Ustaritz jeudi 27 novembre 2025.
Festival Uzta Hitzan
Mairie Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Le festival Uzta Hitzan est né en 2014 à l’initiative de la Mairie d’ Ustaritz, ce rendez vous est dédié à la langue basque.
Mairie, 19h Atelier découverte de l’Euskara pour les parents. Places limitées, sur inscription. .
Mairie Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 00 44 s.pochelu@ustaritz.fr
English : Festival Uzta Hitzan
German : Festival Uzta Hitzan
Italiano :
Espanol : Festival Uzta Hitzan
L’événement Festival Uzta Hitzan Ustaritz a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Pays Basque