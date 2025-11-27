Festival Uzta Hitzan

Mairie Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Le festival Uzta Hitzan est né en 2014 à l’initiative de la Mairie d’ Ustaritz, ce rendez vous est dédié à la langue basque.

Mairie, 19h Atelier découverte de l’Euskara pour les parents. Places limitées, sur inscription. .

Mairie Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 00 44 s.pochelu@ustaritz.fr

English : Festival Uzta Hitzan

German : Festival Uzta Hitzan

Italiano :

Espanol : Festival Uzta Hitzan

L’événement Festival Uzta Hitzan Ustaritz a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Pays Basque