Festival Uzta Hitzan Ustaritz jeudi 27 novembre 2025.

Mairie Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

2025-11-27
fin : 2025-11-27

2025-11-27

Le festival Uzta Hitzan est né en 2014 à l’initiative de la Mairie d’ Ustaritz, ce rendez vous est dédié à la langue basque.
Mairie, 19h Atelier découverte de l’Euskara pour les parents. Places limitées, sur inscription.   .

Mairie Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 00 44  s.pochelu@ustaritz.fr

