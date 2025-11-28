Festival Uzta Hitzan Salle Lapurdi Ustaritz
Festival Uzta Hitzan Salle Lapurdi Ustaritz vendredi 28 novembre 2025.
Festival Uzta Hitzan
Salle Lapurdi Place du Labourd Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Le festival Uzta Hitzan est né en 2014 à l’initiative de la Mairie d’ Ustaritz, ce rendez vous est dédié à la langue basque.
Salle Lapurdi, 19h Les américains d’Uztaritze a travers l’histoire de ceux qui sont partis, revenus, sur l’influence sur la société et l’architecture. .
Salle Lapurdi Place du Labourd Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 00 44
