FESTIVAL VA SAVOIR ?! 2025 Montpellier mardi 21 octobre 2025.

218 Boulevard de l’Aéroport Internationa Montpellier Hérault

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-25

2025-10-21

Pour sa 3e édition, le Festival Va Savoir ?! revient à la médiathèque Émile Zola et dans d’autres médiathèques de la métropole de Montpellier.

Il mettra une nouvelle fois en lumière les sciences et les recherches participatives à travers des animations, des conférences et des ateliers pour s’étonner, s’amuser et contribuer à des recherches scientifiques, quel que soit son niveau de connaissance. Un événement gratuit, pour les petits et les grands, du 21 au 25 octobre 2025.

La médiathèque Émile Zola accueillera l’opération phare du festival le samedi 25 octobre 2025 de 10h à 18h. Ateliers, balades, conférences, jeux, escape game… De nombreuses animations autour des sciences et recherches participatives sont à découvrir durant cette journée.

Programme et informations

À la médiathèque Émile Zola

– Samedi 25 octobre, 10h > 18h · Animations, conférence, balades, en accès libre et sur inscription

Dans les médiathèques Garcia Lorca (Montpellier), William Shakespeare (Montpellier), Victor Hugo (Montpellier), Jean-Jacques Rousseau (Montpellier), Aimé Césaire (Castelnau-le-Lez), Albert Camus (Clapiers), Jules Verne (Saint-Jean-de-Védas), et à la Maison pour tous Georges Brassens (Montpellier)

– Du mardi 21 au jeudi 23 octobre · Horaires et détails des activités à retrouver dans le programme. .

English :

For its 3rd edition, the Va Savoir? festival returns to the Émile Zola media library and other media libraries in the Montpellier metropolitan area.

German :

Ausgabe kehrt das Festival Va Savoir?! in die Mediathek Émile Zola und in andere Mediatheken der Metropole Montpellier zurück.

Italiano :

Per la sua terza edizione, il Festival Va Savoir torna alla biblioteca multimediale Émile Zola e ad altre mediateche dell’area metropolitana di Montpellier.

Espanol :

En su 3ª edición, el Festival Va Savoir vuelve a la mediateca Émile Zola y a otras mediatecas del área metropolitana de Montpellier.

