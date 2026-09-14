Festival Vach’ de Rock Jeandelaincourt

Informations pratiques

📍19 septembre – Jeandelaincourt (54) – À 30 min de Nancy et Metz

🔥 9 groupes – 2 scènes – 1 chapiteau de 400 m² pour faire la fête quoi qu’il arrive !

🕕 Ouverture des portes : 18h

🎟️ 11€ en prévente – 13€ sur place – Gratuit pour les moins de 12 ans

🎪 Vach’ de Village : Une vingtaine d’artistes et artisans (tatouage, bijoux, couturières, maquillage, bougies, pyrogravure, illustrateurs, etc..)

👶 Garderie gratuite de 20h30 à 1h pour les enfants à partir de 3 ans (encadrement professionnel).

🍔 Buvette & restauration : Petite restauration maison, produits locaux, options végétariennes, espaces couverts.

✅ Sur place : Chapiteau 400 m² – Accès PMR – Parking gratuit – Paiement CB – 150 bénévoles mobilisés toute l’année

PROGRAMME :

18H00 • BATU’K’SEILLE • BATUCADA BRÉSILIENNE

Le festival démarre au rythme du Brésil ! Percussions, couleurs et énergie contagieuse : Batu’k’Seille ouvre les festivités dans une explosion de bonne humeur.

18H30 • DROWN DEEP • POST-GRUNGE

Quelque part entre Nirvana et Alice in Chains, Drown Deep balance un post-grunge sombre, mélodique et viscéral, porté par des guitares puissantes et une voix pleine de relief.

19H00 • SPIRIT REVOLUTION • REGGAE

Groove jamaïcain, textes engagés et vibrations positives : Spirit Revolution fait rayonner un reggae new roots généreux, dansant et fédérateur, pensé pour rassembler le public.

20H00 • EIGHTEEN CLOSE • ROCK ALTERNATIF

Riffs incisifs, solos habités et énergie sans retenue : Eighteen Close impose un rock alternatif puissant et instinctif, de ceux qui se vivent aussi fort qu’ils s’écoutent.

20H45 • LES BARBEAUX • FOLK-ROCK FESTIF & MÉTISSÉ

Cumbia, rumba, rock’n’roll, violon et accordéon s’entrechoquent dans un joyeux tourbillon : avec Les Barbeaux, impossible de rester immobile !

21H45 • ANTECHAOS • HARD ROCK MÉLODIQUE

Entre puissance métal et mélodies hard rock, Antechaos fait parler les guitares avec un son nourri de Metallica, Pantera et Scorpions, le tout fièrement chanté en français.

22H30 • KARL PHILLIPS & THE REJECTS • SKA / ROCK / HIP-HOP

Un rappeur anglais, des guitares rock et le groove du ska : Karl Phillips & The Rejects cassent les codes avec un cocktail détonant, imprévisible et redoutablement efficace.

23H30 • MYDI MAN CLUB • ÉLECTRO

Techno, French Touch et mélodies enivrantes : Mydi Man Club fait monter les basses et vous entraîne dans un voyage électro taillé pour danser jusqu’au cœur de la nuit.

00H15 • PURRSUIT • TECHNO ROCK

Guitare psychédélique, trance, techno et BPM effrénés : Purrsuit brouille les frontières entre concert et rave pour une fin de soirée intense, hypnotique et résolument physique.