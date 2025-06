Festival Vache de Blues Boulange 27 juin 2025 18:00

Moselle

Festival Vache de Blues Étang de Bassompierre Boulange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2025-06-27 18:00:00

fin : 2025-06-27 22:30:00

Date(s) :

2025-06-27

2025-06-28

Le festival Vache de Blues organisé par l’association Label Cadence est de retour !

Vache de blues c’est :

– 1 festival en

– 2 jours de musique en pleine nature, aux abords d’un étang

– 8 concerts avec plus de 40 artistes

– 1 chapiteau

– 1 village d’exposants

– 1 restauration de qualité et des boissons diverses

– des animations et de nombreuses surprises

– des interventions en milieu scolaireTout public

0 .

Étang de Bassompierre

Boulange 57655 Moselle Grand Est +33 6 42 53 27 64

English :

The Vache de Blues festival organized by the Label Cadence association is back!

Vache de blues is :

– 1 festival in

– 2 days of music in the heart of nature, on the banks of a pond

– 8 concerts with over 40 artists

– 1 big top

– 1 village of exhibitors

– 1 quality catering and a variety of drinks

– entertainment and many surprises

– school events

German :

Das von der Vereinigung Label Cadence organisierte Festival Vache de Blues ist wieder da!

Vache de blues ist :

– 1 Festival in

– 2 Tagen Musik inmitten der Natur, am Rande eines Teichs

– 8 Konzerte mit mehr als 40 Künstlern

– 1 Festzelt

– 1 Dorf mit Ausstellern

– 1 hochwertige Gastronomie und verschiedene Getränke

– animationen und zahlreiche Überraschungen

– interventionen in Schulen

Italiano :

Torna il festival Vache de Blues organizzato da Label Cadence!

Vache de blues è :

– 1 festival in

– 2 giorni di musica nel cuore della natura, sulle rive di uno stagno

– 8 concerti con oltre 40 artisti

– 1 tendone

– 1 villaggio di espositori

– 1 ristorante di qualità e una varietà di bevande

– intrattenimento e tante sorprese

– attività nelle scuole

Espanol :

Vuelve el festival Vache de Blues, organizado por Label Cadence

Vache de blues es :

– 1 festival en

– 2 días de música en plena naturaleza, a orillas de un estanque

– 8 conciertos con más de 40 artistas

– 1 carpa

– 1 pueblo de expositores

– 1 restaurante de calidad y bebidas variadas

– animación y muchas sorpresas

– actividades en los colegios

L’événement Festival Vache de Blues Boulange a été mis à jour le 2025-06-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME