Servon-sur-Vilaine

Festival Vagabondages & Cie

et alentours Servon-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-26

Vagabondages & Cie revient du 26 au 31 mai ! Pendant six jours, le festival des arts vivants invite la culture là où on ne l’attend pas toujours dans les cours, les fermes, sur les parvis… au plus près de vous.

AU PROGRAMME

– Mardi, coup d’envoi donné à Servon-sur-Vilaine par la fanfare Menace d’Éclaircie, qui embarquera les écoles dans une déambulation festive jusqu’à Ar Miltamm, avant de laisser place à Co-dictions féminines de la compagnie Nefer.

– Mercredi, escale à la Ferme du Héron à Piré-Chancé.

– Jeudi soir, rendez-vous à Servon-sur-Vilaine où l’association Histoire[s] de… accueillera Savoir-vivre, un spectacle d’arts de rue de la compagnie Glaz.

– Vendredi soir, le groupe de rock militant ATR!UM enflammera la Ferme des Landelles à Noyal-sur-Vilaine, avec une première partie en partenariat avec l’école de musique Paul Le Flem.

– Samedi, Vaga Party à Ar Miltamm, portée par les jeunes de la MJC accompagnés par l’APE qui proposera également une animation. Puis, place à une soirée familiale, disco et déjantée à la Ferme de l’Alinière à Brécé, animée par les Vinyl Lovers et Michelle Michel.

– Dimanche, pour finir en beauté, Lazari pour la vie, un spectacle de clown-cirque tout public sera présenté sur le parvis d’Ar Miltamm.

De commune en commune, Vagabondages & Cie continue de tisser un festival vivant, collectif et nomade, où les arts se partagent en grand, au cœur du territoire. .

et alentours Servon-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 03 19 59 86

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English :

L’événement Festival Vagabondages & Cie Servon-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CHATEAUGIRON