Festival Vagues Sonores Quai des Anglais Martigues

Festival Vagues Sonores

Samedi 28 mars 2026 de 17h30 à 19h. Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues Bouches-du-Rhône

La médiathèque Louis Aragon de Martigues vous invite à un récital d’harpe dans le cadre du Festival Vagues Sonores.

La barque transportant le défunt sur le Nil était en forme de harpe la corde tendue, telle celle de l’arc, comme symbole des passages.

Récital harpe solo Chloé Ducray. .

Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 80 27 97 mediatheque-accueil@ville-martigues.fr

The Louis Aragon media library in Martigues invites you to a harp recital as part of the Vagues Sonores Festival.

