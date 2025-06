Festival vapeur Fresse-sur-Moselle 12 juillet 2025 09:00

Vosges

Festival vapeur 28 bis Rue de Lorraine Fresse-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 09:00:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

Date(s) :

2025-07-12

L’association Chemin de fer Fresse-Thillot ouvre ses portes pour un week-end placé sous le signe de la vapeur.

Venez admirer les locomotives miniatures en action dans une ambiance conviviale !Boissons sur place et tables à disposition pour votre pique-nique. Une sortie idéale pour petits et grands passionnés !Tout public

0 .

28 bis Rue de Lorraine

Fresse-sur-Moselle 88160 Vosges Grand Est +33 7 81 72 03 72 cfft.jcs@yahoo.com

English :

The Chemin de fer Fresse-Thillot association opens its doors for a weekend dedicated to steam.

Come and admire the miniature locomotives in action in a friendly atmosphere, with drinks on site and picnic tables. An ideal outing for young and old alike!

German :

Der Verein Chemin de fer Fresse-Thillot öffnet seine Türen für ein Wochenende im Zeichen der Dampflokomotiven.

Bestaunen Sie die Miniaturlokomotiven in Aktion in einer geselligen Atmosphäre!Getränke vor Ort und Tische für Ihr Picknick stehen zur Verfügung. Ein idealer Ausflug für große und kleine Liebhaber!

Italiano :

L’associazione Chemin de fer Fresse-Thillot apre le sue porte per un fine settimana dedicato al vapore.

Venite ad ammirare le locomotive in miniatura in azione in un’atmosfera amichevole, con bevande sul posto e tavoli a disposizione per i vostri picnic. Una gita ideale per grandi e piccini!

Espanol :

La asociación Chemin de fer Fresse-Thillot abre sus puertas para un fin de semana dedicado al vapor.

Venga a admirar las locomotoras en miniatura en acción en un ambiente agradable, con bebidas in situ y mesas disponibles para su picnic. Una excursión ideal para grandes y pequeños

L’événement Festival vapeur Fresse-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-06-21 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES