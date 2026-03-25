Festival Variations avec Purelink Musée d’arts de Nantes Nantes
Festival Variations avec Purelink Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 5 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-05 17:30 – 18:15
Gratuit : oui Sur réservation. Tout public
Le musée et le Lieu Unique invitent Purelink à faire écho aux abstractions géométriques et lyriques de la salle 25 pour les redécouvrir au prisme de sonorités favorisant le décloisonnement des sens.Ce trio formé par des jeunes bidouilleurs de software originaires de Chicago s’est fait connaître grâce à sa fusion d’influences : la profondeur rythmique et la conception précise d’une musique contemporaine, des basses enveloppantes, des rythmes dub mêlés à des paysages ambient texturés. Toute minimale et modérée soit-elle, la musique de Purelink n’en est pas moins débordante d’audace et de radicalité.En partenariat avec le Lieu UniqueDurée : 45mn
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://indiv.themisweb.fr/0645/fListeManifs.aspx?idstructure=0645
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