Festival Variations avec Suzan Peeters Musée d’arts de Nantes Nantes
Festival Variations avec Suzan Peeters Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 5 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-05 15:00 – 15:45
Gratuit : oui Sur réservation. Tout public
Le musée et le Lieu Unique invitent Suzan Peeters à entrer en résonance avec la peinture d’histoire monumentale de la salle 12 pour en proposer un nouvel éclairage.Constamment à la recherche de nouvelles textures sonores et de timbres inédits, la musicienne sort du jeu traditionnel à l’accordéon en repensant l’interaction entre son corps et son instrument. Tout devient alors plus difficile à jouer. Ses performances, particulièrement denses, intègrent distorsions et autres manipulations électroacoustiques comme pour mieux trembler avec le monde.En partenariat avec le Lieu UniqueDurée : 45mn
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://indiv.themisweb.fr/0645/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0645&EventId=809&request=QcE+w0WHSuArwrWtKlH0VX34QoJfC6EdA8zhHltMDWXMs2UjJXwvbjx15xGeHx81GRLrAZVp/p8=
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