Festival Variations – Musiques pour piano et claviers Nantes et communes de la métropole Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 –

Gratuit : non Réservation sur lelieuunique.com Tout public

Les artistes de cette 10e édition explorent le marges, les musiques anciennes et révèlent la richesse des musiques électroniques, expérimentales, traditionnelles, jazz ou pop, tout en célébrant le réjouissant mélange des genres de la création d’aujourd’hui. Festival du 4 au 12 avril 2026 Lieux du festival :- à Nantes : Lieu Unique, Théâtre Graslin, Musée d’arts de Nantes, Cinématographe, Pannonica/Salle Paul Fort, Chapelle de l’Immaculée,- à Rezé : Auditorium/La Soufflerie. Découvrez le programme complet sur lelieuunique.com/event_groups/festival-variations-2026

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000

https://www.lelieuunique.com/event_groups/festival-variations-2026



