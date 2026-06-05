Régnié-Durette

Festival Vélo Vin Copains Lyon-Beaujolais Gônes à Pédales

Départ au Domaine de la Grange Charton Régnié-Durette Rhône

Tarif : 44 – 44 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le Festival Vélo Vin Copains revient pour sa 3ème édition de Gônes à Pédales dans le Beaujolais. 25km de balade dans les vignes à vélo, près de 500 participants, des arrêts dans les domaines et chez les vignerons pour déguster le vin local.

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Départ au Domaine de la Grange Charton Régnié-Durette 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes infos@velovincopains.fr

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English :

The Festival Vélo Vin Copains returns for its 3rd edition of Gônes à Pédales in the Beaujolais region. a 25km bike ride through the vineyards, nearly 500 participants, stops at wineries and winegrowers to taste the local wine.

L’événement Festival Vélo Vin Copains Lyon-Beaujolais Gônes à Pédales Régnié-Durette a été mis à jour le 2026-06-05 par Beaujolais Tourisme