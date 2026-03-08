Festival Vent Debout des Carnets de voyage #9

salle des fêtes Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

30 artistes-carnettistes de renommée internationale, dédicaces dessinées, carnets de couleurs, d’encre ou de stabilo, ateliers de dessin et d’écriture, performances en live, du rêve et du voyage.

.

salle des fêtes Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 61 24 51 festivalventdebout@gmail.com

English :

30 internationally-renowned notebook artists, drawn dedications, notebooks in color, ink or stabilo, drawing and writing workshops, live performances, dreams and travel.

L’événement Festival Vent Debout des Carnets de voyage #9 Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence