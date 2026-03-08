Festival Vent Debout des Carnets de voyage #9 Suze-la-Rousse
Festival Vent Debout des Carnets de voyage #9 Suze-la-Rousse samedi 18 avril 2026.
Festival Vent Debout des Carnets de voyage #9
salle des fêtes Suze-la-Rousse Drôme
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
2026-04-18
30 artistes-carnettistes de renommée internationale, dédicaces dessinées, carnets de couleurs, d’encre ou de stabilo, ateliers de dessin et d’écriture, performances en live, du rêve et du voyage.
salle des fêtes Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 61 24 51 festivalventdebout@gmail.com
30 internationally-renowned notebook artists, drawn dedications, notebooks in color, ink or stabilo, drawing and writing workshops, live performances, dreams and travel.
