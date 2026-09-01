Informations pratiques

Saint-Didier

Festival Ventoux Saveurs : Apéro Théâtre « Les Diablogues » au Chat Blanc, Compagnie l’Albatros

Domaine du Chat Blanc 255 Chemin du Barraud Saint-Didier Vaucluse

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Formule tout compris (billet théâtre +apéritif dînatoire)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:30:00

fin : 2026-09-20 20:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Rendez-vous au Domaine du Chat Blanc pour un apéro-théâtre déjanté ! Sept personnages explorent l’absurde à travers dix sketchs tordus et existentiels. Une pause gourmande avec apéro dînatoire et vins bio viendra ponctuer ce moment de rire et de partage.

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Domaine du Chat Blanc 255 Chemin du Barraud Saint-Didier 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 67 94 72 38 catherine.chatal@gmail.com

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English :

Join us at the Domaine du Chat Blanc for a dinner-and-drinks theater event! Seven characters explore the absurd through ten twisted and existential sketches. A gourmet break featuring appetizers and organic wines will round out this evening of laughter and camaraderie.

L’événement Festival Ventoux Saveurs : Apéro Théâtre « Les Diablogues » au Chat Blanc, Compagnie l’Albatros Saint-Didier a été mis à jour le 2026-09-03 par Inter Rhône