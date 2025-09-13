Festival Ventoux Saveurs Carpentras

Festival Ventoux Saveurs Carpentras samedi 13 septembre 2025.

Festival Ventoux Saveurs

Dans les villages autour du Ventoux Carpentras Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-09-13

Rythmé par des fêtes de terroir presque chaque week-end, ce Festival offre un programme varié autour d’ateliers, de portes ouvertes, de visites de fermes, de moments festifs et culturels. Une fête pour tous les sens, un moment privilégié de découvertes.

Dans les villages autour du Ventoux Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 63 22 74 contact@parcduventoux.fr

English :

Punctuated by local festivals almost every weekend, the Festival offers a varied program of workshops, open houses, farm visits, festivities and cultural events. A festival for all the senses, a privileged moment of discovery.

German :

Dieses Festival, das fast jedes Wochenende von regionalen Festen geprägt ist, bietet ein vielfältiges Programm mit Workshops, offenen Türen, Besichtigungen von Bauernhöfen, festlichen und kulturellen Momenten. Ein Fest für alle Sinne, ein besonderer Moment der Entdeckungen.

Italiano :

Punteggiato da feste locali quasi ogni fine settimana, il Festival offre un programma vario di laboratori, giornate aperte, visite alle fattorie, feste ed eventi culturali. È un festival per tutti i sensi e un momento ideale per scoprire nuove cose.

Espanol :

Salpicado de fiestas locales casi todos los fines de semana, el Festival ofrece un variado programa de talleres, jornadas de puertas abiertas, visitas a granjas, festividades y actos culturales. Es una fiesta para todos los sentidos y una gran oportunidad para hacer nuevos descubrimientos.

L’événement Festival Ventoux Saveurs Carpentras a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme