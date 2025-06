Festival vents et marais concert à la bougie Rue du 19 mars 1962 Saint-Just-Luzac 12 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Château de Feusse Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-12 22:00:00

2025-07-12

Dans le cadre du festival Entre Vents et Marais, venez assister à un concert à la bougie « sérénade »

Rue du 19 mars 1962 Château de Feusse

Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 48 08 contact@festival-evem.fr

English :

As part of the Entre Vents et Marais festival, come and enjoy a candlelit « serenade » concert

German :

Im Rahmen des Festivals Entre Vents et Marais erleben Sie ein Konzert bei Kerzenschein « Serenade »

Italiano :

Nell’ambito del festival Entre Vents et Marais, venite a godervi un concerto « serenata » a lume di candela

Espanol :

En el marco del festival Entre Vents et Marais, venga a disfrutar de un concierto « serenata » a la luz de las velas

L’événement Festival vents et marais concert à la bougie Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2025-05-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes