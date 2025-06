Festival Verrières en Fête nationale – Verrières 12 juillet 2025 19:00

Vienne

Festival Verrières en Fête nationale Verrières Vienne

Gratuit

12 juillet 2025 19:00

fin : 2025-07-12 03:00:00

2025-07-12

3eme date de notre festival, VERRIÈRES EN FÊTE se veux populaire, musical, festif et ouvert a toutes et tous.

A partir de 19H00 sur le site de La Garenne autour de l’étang, à l’occasion de la fête nationale, le « Baluche des complices de Mr Larsène » installera une scénographie pittoresque , guinguette atypique, une ambiance chaleureuse et conviviale. Il réenchante le bal populaire et livre une version débridée des danses des années 20 aux années 80. Sur la piste, 4 comédiens danseurs guident, ambiancent, invitent le public à rejoindre la piste.Le traditionnel spectacle Pyro-Aquatique sera lancé et DJ ç clôturera cette soirée avec un répertoire de musique populaire

BUVETTE ET RESTAURATION sur place (Moules, Kebab, Frites) .

Verrières 86410 Vienne

