Festival Vert un nouveau cinéma #4 Cinéma le Studio des Ursulines Paris

La 4e édition du festival Vert un nouveau cinéma aura lieu les jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 avril 2026 dans 6 salles indépendantes parisiennes : le Nouvel Odéon, le Studio des Ursulines, le Grand Action, le Lucernaire, L’Épée de Bois et le Cinéma du Panthéon.

Vert, un nouveau cinéma est un temps fort qui permet de réfléchir à notre environnement grâce à des propositions artistiques et engagées. Cet événement invite les spectateur.ices de tous horizons à découvrir des salles, des films, échanger autour des thématiques écologiques, tout en ayant la possibilité de participer à un atelier de sensibilisation.

Action soutenue par la Ville de Paris, la DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France et le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée.

JEUDI 9 AVRIL – OUVERTURE

18h30 : Planètes de Momoko Seto au Lucernaire (6e)

France – Belgique, 2026, 1h15, VF

Projection suivie d’une rencontre avec le co-scénariste Alain Layrac et l’opérateur caméra Mathieu Cayrou. Un verre au bar du Lucernaire prolongera la soirée d’ouverture du festival !

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VENDREDI 10 AVRIL

19h : Ghost Elephants de Werner Herzog au Grand Action (5e)

États-Unis, 2026, 1h38, VOSTF

Projection précédée d’un cocktail et suivie d’un échange avec Régis Debruyne, paléogénéticien spécialiste des mammouths et des éléphantidés. En co-programmation avec le ciné-club Climax.

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SAMEDI 11 AVRIL

10h à 13h : Atelier 2tonnes à l’Épée de bois (5e)

Un atelier gratuit offert par 2tonnes, afin de construire sa stratégie bas carbone, sur réservation uniquement.

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16h : Gaslit de Katie Camosy au Cinéma du Panthéon (5e)

États-Unis, 2026, 1h55, VOSTF

Projection suivie d’une table ronde avec des membres de Greenpeace France.

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20h15 : L’Île aux Chiens de Wes Anderson au Nouvel Odéon (6e)

États-Unis – Royaume-Uni – Allemagne – Japon, 2018, 1h42, VOSTF

Projection accompagnée d’un ciné-gaming organisé par l’association Playful.

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DIMANCHE 12 AVRIL – CLÔTURE

10h45 : Au Fil de l’eau, programme de 5 courts-métrages au Studio des Ursulines (5e)

Afrique du Sud – Allemagne – Belgique – Brésil – Russie, 2025, 41′, VF | À partir de 3 ans

Projection accompagnée d’une dégustation végétarienne de produits de la mer.

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18h : Amour Apocalypse d’Anne Émond à l’Épée de Bois (5e)

Canada, 2026, 1h29, VF

Projection suivie d’un green dating avec Sylvie Chamberlin et Pierre-Eric Sutter, psychologues spécialistes de l’éco-anxiété, ainsi qu’Hervé Caraès, fleuriste. Distribution de plantes mellifères.

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Parcours cinéphile autour de l’écologie dans six salles du réseau des Cinémas Indépendants Parisiens.

Du jeudi 09 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

payant

Réservation obligatoire pour l’atelier de sensibilisation gratuit du 11 avril

Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-13T01:59:59+02:00

Date(s) :

Cinéma le Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines 75005 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/vert-un-nouveau-cinema/ sarajoy.mercier@cip-paris.fr



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