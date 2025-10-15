Festival Vibra’Mômes 2025 Flers

Le festival Vibra’Mômes propose, pendant plusieurs jours, une programmation dédiée aux familles et au jeune public concerts, spectacles, séances scolaires et ateliers ouverts à tous. Vibra’Mômes contribue à l’éveil culturel et artistique des plus jeunes, dans une ambiance festive et joyeuse.

Avec des spectacles pour tous les âges (à partir de quelques mois seulement !), ce sont chaque année environ 20 séances scolaires et 10 représentations tout public qui sont proposées.

Organisé depuis 2011 en partenariat avec Flers Agglo, le festival évolue et a lieu désormais à l’automne, avec toujours autant d’émotions et de découvertes à partager en famille ! .

Flers 61100 Orne Normandie

