Festival Vibra’Mômes Atelier de jonglage Maison d’activités Émile-Halbout Flers

Maison d’activités Émile-Halbout 2, rue Pierre-Lemière Flers Orne
Début : 2025-10-15 14:30:00
fin : 2025-10-15 15:30:00
2025-10-15
Plongez dans l’univers coloré et surprenant du jonglage avec les artistes du spectacle PoP de la Cie Bonhome & Ci T’as Pas Dit Balle !
à partir de 6 ans durée 1h
INSCRIPTIONS auprès de Justine 06 08 60 61 46 ou culture@orne.fr
Un festival co-organisé par le Conseil départemental de l’Orne, Flers Agglo et la Ville de Flers. .
Maison d’activités Émile-Halbout 2, rue Pierre-Lemière Flers 61100 Orne Normandie +33 6 08 60 61 46 culture@orne.fr
