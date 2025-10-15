Festival Vibra’Mômes Atelier de jonglage Maison d’activités Émile-Halbout Flers

Maison d’activités Émile-Halbout 2, rue Pierre-Lemière Flers Orne

Début : 2025-10-15 14:30:00

fin : 2025-10-15 15:30:00

2025-10-15

Plongez dans l’univers coloré et surprenant du jonglage avec les artistes du spectacle PoP de la Cie Bonhome & Ci T’as Pas Dit Balle !

à partir de 6 ans durée 1h

INSCRIPTIONS auprès de Justine 06 08 60 61 46 ou culture@orne.fr

Un festival co-organisé par le Conseil départemental de l’Orne, Flers Agglo et la Ville de Flers. .

Maison d’activités Émile-Halbout 2, rue Pierre-Lemière Flers 61100 Orne Normandie +33 6 08 60 61 46 culture@orne.fr

