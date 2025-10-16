Festival Vibra’Mômes Atelier musical avec Pat Kalla Pôle culturel jean-Chaudeurge Flers

Pôle culturel jean-Chaudeurge 9 rue du Collège Flers Orne

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-10-16 19:00:00

2025-10-16

Avec Pat Kalla, la musique devient un terrain de jeu collectif place à l’expression, au rythme et à la bonne humeur !

à partir de 12 ans 1h

INSCRIPTIONS auprès de Justine 06 08 60 61 46 ou culture@orne.fr

Un festival co-organisé par le Conseil départemental de l’Orne, Flers Agglo et la Ville de Flers. .

Pôle culturel jean-Chaudeurge 9 rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 6 08 60 61 46 culture@orne.fr

Festival Vibra'Mômes Atelier musical avec Pat Kalla

