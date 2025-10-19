Festival Vibra’Mômes Rencontre avec Alain Schneider Pôle culturel Jean-Chaudeurge Flers
Festival Vibra’Mômes Rencontre avec Alain Schneider
Pôle culturel Jean-Chaudeurge 9 rue du Collège Flers Orne
Début : 2025-10-19 11:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Qui se cache derrière les chansons du Monstres à tue-tête ? Rencontre avec l’artiste Alain Schneider quelques heures avant son concert !
INSCRIPTIONS auprès de Justine 06 08 60 61 46 ou culture@orne.fr
Un festival co-organisé par le Conseil départemental de l’Orne, Flers Agglo et la Ville de Flers. .
+33 6 08 60 61 46 culture@orne.fr
