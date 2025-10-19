Festival Vibra’Mômes Rencontre avec Alain Schneider Pôle culturel Jean-Chaudeurge Flers

Festival Vibra’Mômes Rencontre avec Alain Schneider Pôle culturel Jean-Chaudeurge Flers dimanche 19 octobre 2025.

Pôle culturel Jean-Chaudeurge 9 rue du Collège Flers Orne

Début : 2025-10-19 11:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Qui se cache derrière les chansons du Monstres à tue-tête ? Rencontre avec l’artiste Alain Schneider quelques heures avant son concert !

INSCRIPTIONS auprès de Justine 06 08 60 61 46 ou culture@orne.fr

Un festival co-organisé par le Conseil départemental de l’Orne, Flers Agglo et la Ville de Flers. .

Pôle culturel Jean-Chaudeurge 9 rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 6 08 60 61 46 culture@orne.fr

