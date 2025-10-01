Festival Vichy Jazzy Salle des Fêtes (Maison des associations) Vichy
Festival Vichy Jazzy Salle des Fêtes (Maison des associations) Vichy mercredi 1 octobre 2025.
Festival Vichy Jazzy
Salle des Fêtes (Maison des associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier
Tarif : 37 – 37 – 45 EUR
37 € pour les adhérents aux Rencontres Arioso, les plus de 65 ans et les curistes
Début : 2025-10-01 20:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-01
2ème édition du festival Vichy Jazzy
3 concerts les vendredi, samedi et dimanche à la salle des fêtes
1 conférence à la Médiathèque
Salle des Fêtes (Maison des associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 63 32 25 lesrencontresarioso@gmail.com
English :
2nd Vichy Jazzy Festival
3 concerts on Friday, Saturday and Sunday at the Salle des fêtes
1 conference at the Médiathèque
German :
2. Ausgabe des Festivals Vichy Jazzy
3 Konzerte am Freitag, Samstag und Sonntag in der Festhalle
1 Konferenz in der Mediathek
Italiano :
2° Festival Jazzy di Vichy
3 concerti venerdì, sabato e domenica alla Salle des Fêtes
1 conferenza alla Médiathèque
Espanol :
2º Festival de Jazz de Vichy
3 conciertos el viernes, sábado y domingo en la Salle des Fêtes
1 conferencia en la Médiathèque
