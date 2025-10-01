Festival Vichy Jazzy Salle des Fêtes (Maison des associations) Vichy

Festival Vichy Jazzy

Salle des Fêtes (Maison des associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier

Tarif : 37 – 37 – 45 EUR

37 € pour les adhérents aux Rencontres Arioso, les plus de 65 ans et les curistes

Début : 2025-10-01 20:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-01

2ème édition du festival Vichy Jazzy

3 concerts les vendredi, samedi et dimanche à la salle des fêtes

1 conférence à la Médiathèque

Salle des Fêtes (Maison des associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 63 32 25 lesrencontresarioso@gmail.com

English :

2nd Vichy Jazzy Festival

3 concerts on Friday, Saturday and Sunday at the Salle des fêtes

1 conference at the Médiathèque

German :

2. Ausgabe des Festivals Vichy Jazzy

3 Konzerte am Freitag, Samstag und Sonntag in der Festhalle

1 Konferenz in der Mediathek

Italiano :

2° Festival Jazzy di Vichy

3 concerti venerdì, sabato e domenica alla Salle des Fêtes

1 conferenza alla Médiathèque

Espanol :

2º Festival de Jazz de Vichy

3 conciertos el viernes, sábado y domingo en la Salle des Fêtes

1 conferencia en la Médiathèque

