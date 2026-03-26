FESTIVAL VIKINGS Usclas-d’Hérault
FESTIVAL VIKINGS Usclas-d’Hérault samedi 18 avril 2026.
FESTIVAL VIKINGS
Usclas-d’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Déconnectez vous le temps d’un week-end et vivez l’expérience des Vikings.
Le vent du Nord souffle déjà sur les terres d’Usclas-d’Hérault…
Les cornes résonnent… les boucliers s’entrechoquent…
Déconnectez vous le temps d’un week-end et vivez l’expérience des Vikings. Au programme
– Combats épiques et démonstrations guerrières
– Campements vivants et artisans passionnés
– Musiques envoûtantes et chants nordiques
– Festins dignes du Valhalla
– Animations pour petits et grands guerriers
– Concert de Brick à Drac
Que vous soyez fier Jarl, farouche shieldmaiden ou simple voyageur curieux… l’heure approche.
Rassemblez votre clan.
Affûtez vos haches.
Préparez vos plus belles tenues.
Pensez à reserver pour le banquet ! .
Usclas-d’Hérault 34230 Hérault Occitanie +33 6 65 20 82 11 festivalvikingusclas@gmail.com
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English : FESTIVAL VIKINGS
Get away from it all for a weekend and experience the Vikings.
L’événement FESTIVAL VIKINGS Usclas-d’Hérault a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT DU CLERMONTAIS