FESTIVAL VIKINGS

Usclas-d’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Déconnectez vous le temps d’un week-end et vivez l’expérience des Vikings.

Le vent du Nord souffle déjà sur les terres d’Usclas-d’Hérault…

Les cornes résonnent… les boucliers s’entrechoquent…

Déconnectez vous le temps d’un week-end et vivez l’expérience des Vikings. Au programme

– Combats épiques et démonstrations guerrières

– Campements vivants et artisans passionnés

– Musiques envoûtantes et chants nordiques

– Festins dignes du Valhalla

– Animations pour petits et grands guerriers

– Concert de Brick à Drac

Que vous soyez fier Jarl, farouche shieldmaiden ou simple voyageur curieux… l’heure approche.

Rassemblez votre clan.

Affûtez vos haches.

Préparez vos plus belles tenues.

Pensez à reserver pour le banquet ! .

Usclas-d’Hérault 34230 Hérault Occitanie +33 6 65 20 82 11 festivalvikingusclas@gmail.com

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English : FESTIVAL VIKINGS

Get away from it all for a weekend and experience the Vikings.

L’événement FESTIVAL VIKINGS Usclas-d’Hérault a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT DU CLERMONTAIS