Festival Villeneuve se livre Grande dictée de Bernard Pivot Foyer du Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Festival Villeneuve se livre Grande dictée de Bernard Pivot Foyer du Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot jeudi 25 septembre 2025.

Festival Villeneuve se livre Grande dictée de Bernard Pivot

Foyer du Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

Dictée lue par le parrain du Festival Jean-Paul Delfino.

Des lots à gagner pour les trois premières places.

Correction de la dictée le vendredi 26 septembre à 9h30 à l’Atelier (25 rue de Paris).

Remise des prix, le dimanche 28 septembre à 10h30 sur la Place des Auteurs.

A partir de 15 ans.

Foyer du Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49

English : Festival Villeneuve se livre Grande dictée de Bernard Pivot

Dictation read by Festival patron Jean-Paul Delfino.

Prizes to be won for the first three places.

Dictation correction on Friday September 26 at 9:30 am at l’Atelier (25 rue de Paris).

Prize-giving ceremony on Sunday September 28 at 10:30 am at Place des Auteurs.

Ages 15 and over.

German : Festival Villeneuve se livre Grande dictée de Bernard Pivot

Diktat, das vom Schirmherrn des Festivals Jean-Paul Delfino gelesen wird.

Für die ersten drei Plätze gibt es Preise zu gewinnen.

Korrektur des Diktats am Freitag, dem 26. September, um 9.30 Uhr im Atelier (25 rue de Paris).

Preisverleihung am Sonntag, den 28. September um 10.30 Uhr auf dem Place des Auteurs.

Ab 15 Jahren.

Italiano :

Dettato letto dal patron del Festival Jean-Paul Delfino.

Premi in palio per i primi tre classificati.

Correzione del dettato venerdì 26 settembre alle 9.30 presso l’Atelier (25 rue de Paris).

Premiazione domenica 28 settembre alle 10.30 nella Place des Auteurs.

A partire dai 15 anni.

Espanol : Festival Villeneuve se livre Grande dictée de Bernard Pivot

Dictado leído por el padrino del Festival, Jean-Paul Delfino.

Premios para los tres primeros clasificados.

Corrección del dictado el viernes 26 de septiembre a las 9.30 h en l’Atelier (25 rue de Paris).

Entrega de premios el domingo 28 de septiembre a las 10.30 h en la Place des Auteurs.

A partir de 15 años.

