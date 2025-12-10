Festival Vintage & Retrogaming Belfort Zac des prés Andelnans

Festival Vintage & Retrogaming Belfort

Zac des prés Parc des Expositions l’AtraXion Andelnans Territoire de Belfort

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-10

Ne manquez pas le Festival Vintage & Rétrogaming BELFORT 2026 sur une surface de 3200 m²…

Nombreux exposants seront présents et vous proposeront un véritable Vintage Market pour les amoureux de la mode et accessoires, créations, musique, mobilier, animations, objets et déco qui font toute l’ambiance old school et nombreux exposants proposant à la vente Retrogaming, consoles, jeux vidéo et pop culture des années 80’s aux années 2000…

Au programme

Un énorme Vintage Market avec de nombreux exposants et de nombreuses animations présentées par notre charmante speakerine Coco Das Vegas avec la présence de .

– Billy, enfant star des années 80 et protégé des Forbans.

– Danièle Gilbert, animatrice populaire de Midi Première.

– Magalie Madison, alias Annette de la série Premiers Baisers.

– Céline Monsarrat, voix française de Julia Roberts.

Et notre marraine Miss Rosanoa, Miss Pin Up France 2026.

Samedi de 10h à 19h

– 10h Ouverture du Festival

– 10h30 Début Fil rouge scoring R-Type

– 11h Certificat d’étude avec Professeur Pataquès

– 11h30 Tournoi Puzzle bobble

– 12h Concours Hula Hoop

– 13h Quizz Vintage

– 14h Jeu de la vérité avec le chanteur Billy

– 14h30 Tournoi Snow Bros

– 15h Blind test Serie TV

– 16h Récré Magic avec Annette de Premiers baiser

– 16h30 Tournoi Street Fighter 2

– 17h Championnat du Pull Over Vintage

– 18h Playmate Cocoboy

– 19h Fermeture des portes

.

Dimanche de 10h à 18h

– 10h Ouverture des portes

– 10h30 Début Fil rouge scoring R-Type

– 11h Jeu du Schmilblick

– 11h30 Tournoi Pacman

– 12h Nostalgie TV avec Danièle Gilbert

– 13h Quizz Vintage

– 14h Voix d’une star avec Julia Roberts Céline Monsarrat

– 14h30 Tournoi Mario Kart Double Dash

– 15h Concours Miss Mode Pin Up

– 16h Blind test Top 50

– 16h30 Tournoi Tekken 3

– 17h Résultat concours

– 18h Fin du Festival

Sur place également stand photo, stand relooking, espace rétrogaming avec bornes d’arcade, tournois, expo véhicules, concours Pin Up et nombreuses animations…

Espace restauration foods bars…

– PRE VENTE BILLETTERIE

Offre jusqu’au 10 Décembre 2025

Code PROMO PREVENTE

– PASS COUPE FILE 8 euros au lieu de 10 euros

– PASS WEEK END 12 euros au lieu de 15 euros

– PASS FAMILY 20 euros au lieu de 25 euros

PARKING GRATUIT .

Zac des prés Parc des Expositions l’AtraXion Andelnans 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 31 79 05 tandem.events71@gmail.com

English : Festival Vintage & Retrogaming Belfort

