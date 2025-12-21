Festival Vintage & Rétrogaming l’Atraxion Andelnans 10 – 24 janvier 2026 inscription obligatoire

Ne manquez pas le Festival Vintage & Rétrogaming – BELFORT Nombreux exposants seront présents et vous proposeront un véritable Vintage Market pour les amoureux de la mode et accessoires, créations,

Ne manquez pas le Festival Vintage & Rétrogaming – BELFORT 2026 sur une surface de 3200 m²…

.

Nombreux exposants seront présents et vous proposeront un véritable Vintage Market pour les amoureux de la mode et accessoires, créations, musique, mobilier, animations, objets et déco qui font toute l’ambiance « old school » et nombreux exposants proposant à la vente : Retrogaming, consoles, jeux vidéo et pop culture des années 80’s aux années 2000…

.

Rdv le 10 et 11 JANVIER 2026…

– Samedi de 10h à 19h.

– Dimanche de 10h à 18h.

.

Lieu :

Parc Expo Belfort – L’AtraXion

Zac rue des prés

90 400 ANDELNANS

.

Au programme :

.

Durant les 2 jours :

Un énorme Vintage Market avec de nombreux exposants et de nombreuses animations présentées par notre charmante speakerine Coco Das Vegas avec la présence de .

– Billy, enfant star des années 80 et protégé des Forbans.

– Daniel Gilbert, animatrice populaire de Midi Première.

– Magalie Madison, alias Annette de la série Premiers Baisers.

– Céline Monsarrat, voix française de Julia Roberts.

Et notre marraine Miss Rosanoa, Miss Pin Up France 2026.

.

Samedi de 10h à 19h

– 10h Ouverture du Festival

– 10h30 Début Fil rouge scoring R-Type

– 11h Certificat d’étude avec Professeur Pataquès

– 11h30 Tournoi Puzzle bobble

– 12h Concours Hula Hoop

– 13h Quizz Vintage

– 14h Jeu de la vérité avec le chanteur Billy

– 14h30 Tournoi Snow Bros

– 15h Blind test Serie TV

– 16h Récré Magic avec Annette de « Premiers baiser »

– 16h30 Tournoi Street Fighter 2

– 17h Championnat du Pull Over Vintage

– 18h Playmate Cocoboy

– 19h Fermeture des portes

.

Dimanche de 10h à 18h

– 10h Ouverture des portes

– 10h30 Début Fil rouge scoring R-Type

– 11h Voix d’une star avec Julia Roberts / Céline Monsarrat

– 11h30 Tournoi Pacman

– 12h Jeu du Schmilblick

– 13h Quizz Vintage

– 14h Nostalgie TV avec Daniele Gilbert

– 14h30 Tournoi Mario Kart Double Dash

– 15h Concours Miss Mode Pin Up

– 16h Blind test Top 50

– 16h30 Tournoi Tekken 3

– 17h Résultat concours

– 18h Fin du Festival

.

Sur place également stand photo, stand relooking, espace rétrogaming avec bornes d’arcade, tournois, expo véhicules, concours Pin Up et nombreuses animations…

.

Espace restauration / foods / bars…

.

Billetterie :

– Entrée 1 journée : 8 €

– PASS COUPE FILE 1 Journée : 10 €

– PASS COUPE FILE FAMILY 1 journée : 25 €

– PASS COUPE FILE WEEK END : 15 €

– GRATUIT pour les -10 ans

.

Billetterie sur place ou sur weezevent

[https://my.weezevent.com/BELFORT2026](https://my.weezevent.com/BELFORT2026)

.

PARKING GRATUIT

.

Merci de partager l’évènement :

[https://www.facebook.com/events/1480399889736185/](https://www.facebook.com/events/1480399889736185/)

.

Organisation : Tandem Events France

Renseignements : [tandem.events71@gmail.com](mailto:tandem.events71@gmail.com)

Infoline : 06 68 31 79 05

Commercial : 06 81 01 12 54

.

Bon Salon à Tous…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-10T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T11:00:00.000+01:00

1

tandem.events71@gmail.com

l’Atraxion rue des prés 90400 Andelnans Andelnans 90400 Territoire-de-Belfort



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

