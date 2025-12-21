Festival Vintage & Rétrogaming l’Atraxion Andelnans
Festival Vintage & Rétrogaming l’Atraxion Andelnans samedi 10 janvier 2026.
Festival Vintage & Rétrogaming l’Atraxion Andelnans 10 – 24 janvier 2026 inscription obligatoire
Ne manquez pas le Festival Vintage & Rétrogaming – BELFORT Nombreux exposants seront présents et vous proposeront un véritable Vintage Market pour les amoureux de la mode et accessoires, créations,
Ne manquez pas le Festival Vintage & Rétrogaming – BELFORT 2026 sur une surface de 3200 m²…
Nombreux exposants seront présents et vous proposeront un véritable Vintage Market pour les amoureux de la mode et accessoires, créations, musique, mobilier, animations, objets et déco qui font toute l’ambiance « old school » et nombreux exposants proposant à la vente : Retrogaming, consoles, jeux vidéo et pop culture des années 80’s aux années 2000…
Rdv le 10 et 11 JANVIER 2026…
– Samedi de 10h à 19h.
– Dimanche de 10h à 18h.
Lieu :
Parc Expo Belfort – L’AtraXion
Zac rue des prés
90 400 ANDELNANS
Au programme :
Durant les 2 jours :
Un énorme Vintage Market avec de nombreux exposants et de nombreuses animations présentées par notre charmante speakerine Coco Das Vegas avec la présence de .
– Billy, enfant star des années 80 et protégé des Forbans.
– Daniel Gilbert, animatrice populaire de Midi Première.
– Magalie Madison, alias Annette de la série Premiers Baisers.
– Céline Monsarrat, voix française de Julia Roberts.
Et notre marraine Miss Rosanoa, Miss Pin Up France 2026.
Samedi de 10h à 19h
– 10h Ouverture du Festival
– 10h30 Début Fil rouge scoring R-Type
– 11h Certificat d’étude avec Professeur Pataquès
– 11h30 Tournoi Puzzle bobble
– 12h Concours Hula Hoop
– 13h Quizz Vintage
– 14h Jeu de la vérité avec le chanteur Billy
– 14h30 Tournoi Snow Bros
– 15h Blind test Serie TV
– 16h Récré Magic avec Annette de « Premiers baiser »
– 16h30 Tournoi Street Fighter 2
– 17h Championnat du Pull Over Vintage
– 18h Playmate Cocoboy
– 19h Fermeture des portes
Dimanche de 10h à 18h
– 10h Ouverture des portes
– 10h30 Début Fil rouge scoring R-Type
– 11h Voix d’une star avec Julia Roberts / Céline Monsarrat
– 11h30 Tournoi Pacman
– 12h Jeu du Schmilblick
– 13h Quizz Vintage
– 14h Nostalgie TV avec Daniele Gilbert
– 14h30 Tournoi Mario Kart Double Dash
– 15h Concours Miss Mode Pin Up
– 16h Blind test Top 50
– 16h30 Tournoi Tekken 3
– 17h Résultat concours
– 18h Fin du Festival
Sur place également stand photo, stand relooking, espace rétrogaming avec bornes d’arcade, tournois, expo véhicules, concours Pin Up et nombreuses animations…
Espace restauration / foods / bars…
Billetterie :
– Entrée 1 journée : 8 €
– PASS COUPE FILE 1 Journée : 10 €
– PASS COUPE FILE FAMILY 1 journée : 25 €
– PASS COUPE FILE WEEK END : 15 €
– GRATUIT pour les -10 ans
Billetterie sur place ou sur weezevent
[https://my.weezevent.com/BELFORT2026](https://my.weezevent.com/BELFORT2026)
PARKING GRATUIT
Organisation : Tandem Events France
Renseignements : [tandem.events71@gmail.com](mailto:tandem.events71@gmail.com)
Infoline : 06 68 31 79 05
Commercial : 06 81 01 12 54
Bon Salon à Tous…
