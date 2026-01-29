Festival Virus Vocal Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande
Festival Virus Vocal Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande vendredi 30 janvier 2026.
Festival Virus Vocal
Salle Clarisse Brian-Reclus 8 Rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-31
2026-01-30
Festival Virus Vocal organisé par l’Atelier 104.
Au programme
Vendredi 30 Janvier de 14h à 16h 4 chorales scolaires
Samedi 31 Janvier de 15h à 19h 6 chorales amateurs et de 20h30 à 23h 3 chorales amateurs
Plus de 350 choristes ! .
Salle Clarisse Brian-Reclus 8 Rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 32 24 atelier104@wanadoo.fr
