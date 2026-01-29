Festival Virus Vocal Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande

Festival Virus Vocal

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 Rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-31

2026-01-30

Festival Virus Vocal organisé par l’Atelier 104.

Au programme

Vendredi 30 Janvier de 14h à 16h 4 chorales scolaires

Samedi 31 Janvier de 15h à 19h 6 chorales amateurs et de 20h30 à 23h 3 chorales amateurs

Plus de 350 choristes ! .

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 Rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 32 24 atelier104@wanadoo.fr

