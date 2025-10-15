Festival Visions d’Afrique Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Festival Visions d'Afrique Marennes Marennes-Hiers-Brouage mercredi 15 octobre 2025.

Festival Visions d’Afrique

Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-21

2025-10-15

Le cinéma l’Estran vous invite à la 16ème édition du festival « Visions d’Afrique » Films, rencontres littéraires, expositions, conférences, soirées musicales.

Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 30 61 local.marennes@gmail.com

English :

Cinema l’Estran invites you to the 16th edition of the « Visions d’Afrique » festival films, literary encounters, exhibitions, conferences and musical evenings.

German :

Das Kino l’Estran lädt Sie zur 16. Ausgabe des Festivals « Visions d’Afrique » ein Filme, literarische Begegnungen, Ausstellungen, Vorträge, Musikabende.

Italiano :

Il cinema Estran vi invita alla 16ª edizione del festival « Visions d’Afrique » Film, incontri letterari, mostre, conferenze e serate musicali.

Espanol :

El cine Estran le invita a la 16ª edición del festival « Visions d’Afrique » Películas, encuentros literarios, exposiciones, conferencias y veladas musicales.

