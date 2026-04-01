FESTIVAL VITAMINE L LECTURE MUSICALE LES MAL-AIMÉS CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

FESTIVAL VITAMINE L LECTURE MUSICALE LES MAL-AIMÉS

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 19:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Une soirée en partenariat avec le Festival Littérature & Jeunesse et le Cinéma Le Régent, venez nombreux !

Jean-Christophe Tixier accompagné au piano par Thierry Bruno.

Les mal-aimés est une plongée à la fois littéraire et musicale, au cœur de l’histoire méconnue des bagnes pour enfants et adolescents qui ont existé en France jusqu’au milieu du XXᵉ siècle.

Portée par les compositions originales de Thierry Bourse, et les extraits de deux romans de Jean-Claude Tixier, Traqués sur la Lande et Les mal-aimés, cette lecture musicale donne à entendre les voix de ces jeunes condamnés. .

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 vitaminel@laposte.net

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English :

An evening in partnership with the Festival Littérature & Jeunesse and Cinéma Le Régent, so come one, come all!

L’événement FESTIVAL VITAMINE L LECTURE MUSICALE LES MAL-AIMÉS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE