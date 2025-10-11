Festival Vivaces ! – 8ᵉ édition, Les plantes et nous : histoires de familles. La Villette – Jardins Passagers Paris

Le festival Vivaces ! est, chaque 2e samedi d’octobre depuis 2018, le festival qui fait parler les plantes pour mieux jardiner le vivant. Pour la grande famille des jardiniers, néophytes ou éclairés et tous les curieux de nature !

Autour de son marché de plantes vivaces, le festival propose chaque année un regard différent sur le monde végétal et ses interactions avec le reste du vivant dans un parcours découverte et de nombreuses curiosités et expériences sensibles. Une programmation qui accueille pépiniéristes, naturalistes, chercheurs, historien.nes, linguistes, agronomes, artistes, philosophes, jardinier.es, paysagistes, botanistes, auteurs.Un festival conçu à 100% par l’intelligence humaine.

Visuel de l’événement ; Crédits : La création visuelle de l’événement a été réalisée par Lygie Harmand

Les plantes et nous : histoires de familles

Après les racines et le sol, le voyage des plantes, les feuilles, la beauté des plantes, la 8ème édition du Festival Vivaces ! explore ce qui nous lie au végétal.Des familles de plantes selon les usages développés dans les sociétés humaines (se nourrir, se soigner, se parer, cultiver, prier, contempler, se rafraîchir, dépolluer…), à la classification universelle des plantes en familles par les botanistes du 18e siècle, aux familles recomposées par la génétique,… le Festival ravive cette année le sens de la famille !

Reconnaître les liens de parenté des plantes et les traits communs de leurs familles botaniques, découvrir la richesse des noms latins des plantes pour les indices précieux qu’ils apportent au jardinier… c’est aussi remonter l’histoire de l’humanité et de ses cultures, de l’antiquité à nos jours. D’ailleurs, réfléchissez bien : n’y a-t-il pas dans votre propre famille une histoire de plantes à raconter ?

Le Festival est une proposition de Pépins production, organisé aux Jardins Passagers en partenariat avec La Villette.de 10h30 à 19h

Marché des jardiniers

Pépiniéristes*

Comme chaque année, Pépins production met en valeur, sur son marché de plantes vivaces, le travail de pépiniéristes-producteurs locaux et du bassin parisien qui présentent une grande diversité de plants rustiques utiles à la biodiversité, adaptés à la culture en ville et au climat parisien… et qui n’ont pas traversé l’Europe en camion !

Le Jardin du Morvan, notre partenaire historique, pépinière renommée chez les jardiniers pour ses plantes vivaces rustiques,Les Invasifs, cultiver et partager des plantes au Jardin du Campus Necker à ParisPariciflore, plantes sauvages du bassin parisien élevées dans le 93,Pépinières Patrick Nicolas, collection de grimpantes, arbustes et sempervivum,Saveurs vivaces, plantes vivaces potagères,Botanic Art paysage, plantes en mélanges et raretés,Les Jardiniers à vélo, conseils de jardin, plantes et bulbesPépins Production, les pépinières de quartier du Grand Paris.

*Retrouvez ici le plaidoyer du festival Vivaces ! pour le soutien d’une filière de production horticole locale et responsable : de vrais pépiniéristes producteurs, les qualités de la plante vivace, et des modes de production responsables.

Autour des Plantes

Des conseils sur la santé des plantes, pour composer ses jardinières, faire les bons gestes au jardin et pour trouver du matériel de jardinage de seconde main.• Librairie du Parc, avec signatures des ouvrages• Ressourcerie des jardiniers : Le Plant B, 1ère ressourcerie dédiée au jardinage en Ile de France.• La Garance voyageuse, la revue du monde végétal.De 14h à 19h

Parcours-découverte et Collectes participatives

Parcours-découverte : album de familles

Comment s’y retrouver dans l’océan végétal ?Le parcours-découverte parcourt 6 chapitres de l’album de famille des plantes. Des animations imaginées pour le festival par les animatrices et les animateurs des Jardins Passagers, de Pépins production et des complices de cette édition.Au comptoir d’embarquement, un passeport vous est remis et à chaque étape un nouveau visa. Au retour, gagnez un cadeau avec le soutien de la revue naturaliste La Salamandre.

1 – Familles botaniques : Linné a-t-il encore raison ?

Dans la peau d’un botaniste du 21è siècle, de la classification des ressemblances de Linné à la botanique génétique. Avec le Biolab de la Cité des sciences.

2 – Secrets de familles : portraits de familles végétales

Traits de caractère, personnalités cachées, qualités au jardin et pour le quotidien.

3 – Les noms des plantes démasquées !

Noms scientifiques ou vernaculaires : il y a tant d’indices dans les noms des plantes!

4 – L’art de la greffe : une transmission familiale… sans frais de notaire !

Avec les Croqueurs de pommes, renouer avec les savoirs paysans, s’essayer aux techniques de la greffe pour reproduire dans son jardin la saveur ou le parfum d’un souvenir, et participer à la conservation des anciennes variétés fruitières.

5 – Simples mais pas simplettes : les médicinales.

Avec les Invasifs, et le conseil de Diane Akriche, herboriste.

6 – Cuisiner les familles !

Collectes participatives : l’Herbier de familles

Le Festival Vivaces ! collecte les histoires de plantes qui traversent votre famille.

Ateliers créatifs participatifs

Correspondances végétales, par Eva Copley et Arthur Polti (14h – 17h), diplômés du Mastère en Design social et Éthique du Campus Fonderie de l’image

C’est le retour de la carte postale ! Chacun pourra laisser sa trace, à l’aide d’encres végétales que les plus débrouillards pourront extraire. Une expérience collective où la création devient souvenir et passerelle entre les participants, dans un lien direct avec le végétal.

Empreinte racinaire (17h30 – 18h30) avec Tassanee Alleau, artiste plasticienne et doctorante en histoire des sciences

Quelle idée se fait-on de ses racines ? Descendons dans les racines des plantes… et remontons nos propres racines humaines. A partir de l’observation de systèmes racinaires ou des illustrations des ouvrages botaniques du Moyen Âge (BnF Gallica).

Atelier d’écriture animé par Jean-Marc Vulbeau,

Témoignages sonores

Nos chasseuses d’histoires iront à la rencontre du public pour recueillir des témoignages sonores sous forme de notes vocales ou de prises de son. Rdv au studio de prise de son à la Grotte des merveilles, de 17h à 19h.à partir de 7h45

Rendez-vous, installations et curiosités

Balades et rencontres

· 7h45 – Aux origines – La Marche du Temps profond, un retour aux origines pour revivre l’émergence des plantes sur terre et l’apparition successive des familles de plantes à l’échelle de l’Évolution, par Bruno Mériguet, naturaliste. (durée : 3h00)Sur inscription : https://framaforms.org/marche-du-temps-profond-samedi-11-octobre-2025-1735650521

· 11h – Balade inaugurale – Et l’humanité nomma les plantes ! Une balade inaugurale par Michel Chauvet, ethnobotaniste, linguiste, auteur. La grande histoire du lien entre les Hommes et les plantes à travers leurs noms scientifiques ou vernaculaires.Suivi de la signature de ses ouvrages.

· à partir de 14h15 – Impromptus de botanique génétique par Alexis Peaucelle, chargé de recherche à l’INRAE, Dynamique cellulaire et architecture de la plante. Suivi d’interventions surprises.

· 14h30 – Balade botanique olfactive, par Giulio Giorgi, ingénieur agronome, paysagiste, écologue et auteur.Suivi de la signature de son ouvrage.

· à partir de 15h – Lectures poétiques tirées de “Simples mercis. Des ex-voto végétaux”, textes de Pierre Lieutaghi et illustrations de Christine Patry-Morel, Éditions Thierry Magnier, 2012, dit par Stéphane Schler et Marina Chojnowska. Avec la présentation des reproductions des illustrations de Christine Patry-Morel.

· à 16h – Relire l’histoire – Les femmes, les hommes et les plantes ! avec Tassanee Alleau, doctorante en histoire des sciences et artiste plasticienne et Michel Chauvet, ethnobotaniste et linguiste.

· à 16h30 – Café Philo – Mais quelle famille !? par Yasmine Bargache, comédienne et médiatrice en ateliers de philosophie. Adultes et parents-enfants, à partir de 8 ans.

Lectures choisies, un hommage à l’ethnobotaniste Pierre Lieutaghi

à partir de 15h

Lectures végétales et poétiques tirées de « Simples mercis, des ex-votos végétaux », textes de Pierre Lieutaghi et illustrations de Christine Patry-Morel, Éditions Thierry Magnier, par Stéphane Schler et Marina Chojnowska

Lectures de textes-poèmes de Pierre Lieutaghi, pour partager des petites histoires humaines et le pansement que les simples, les plantes médicinales, apportent à leurs blessures. Un hommage à l’ethnobotaniste Pierre Lieutaghi.

Avec la présentation d’une sélection des ex-votos de Christine Patry-Morel, offrandes matérielles commémoratives, gravures associant l’évocation du mal à la plante qui le soigne.

Grotte des merveilles

L’Oracle des plantes : voyante végétale (14h-17h)

Une sorcière moderne vous tire les cartes et vous révèle votre plante médicinale du moment.

Installations

♣ Le 18è siècle, les explorateurs et l’origine des familles botaniques

par Lisa Primi, botaniste

♣ Architectures des plantes

Reproductions de planches Francis Hallé, botaniste

♣ Portraits de Pépins

Guillaume Rivière, photographe

♣ Ex-votos végétaux

Reproductions d’illustrations de Christine Patry-Morel

Informations pratiques

Quand ?

Samedi 11 octobre 2025, 10h30-19h

Où ?

La Villette – Jardins Passagers.

À quel prix ?

Entrée : 3 € (gratuit pour les moins de 16 ans).

Vous pouvez dès à présent réserver votre place en ligne sur HelloAsso.

En

prenant votre entrée au festival sur place ou en ligne, vous devenez

adhérent à Pépins production et soutenez notre projet d’intérêt général

social et écologique.

Devenez bénévole du Festival Vivaces !

Pour que le Festival Vivaces ! se

déroule dans les meilleures conditions, nous recherchons 30 à 50

bénévoles. Intéressé·e ? Découvrez nos missions bénévoles et rejoignez l’équipe !

Posez vos questions : vivaces@pepinsproduction.fr

Coordination scientifique, stratégie éditoriale et programmation : Axelle Verdier

Création visuelle : Lygie Harmand

Contact Presse & Partenaires : vivaces@pepinsproduction.fr

https://www.pepinsproduction.fr/festival-vivaces/ https://www.facebook.com/pepinsproduction/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/pepinsproduction/?locale=fr_FR