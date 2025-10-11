Festival Vivant ! Les Eco Rencontres #9 avenue Sadi Carnot Alleins

Festival Vivant ! Les Eco Rencontres #9 avenue Sadi Carnot Alleins samedi 11 octobre 2025.

Festival Vivant ! Les Eco Rencontres #9

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 9h.

Sous réserve de conditions météo favorables. avenue Sadi Carnot Le Couvent Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Dans le cadre du Festival Vivant ! l’évènement qui parle de l’alimentation en Durance Luberon, le CADE d’Alleins vous propose une journée « EcoRencontres » ponctuée de temps forts pour toute la famille !

Le CADE d’Alleins vous propose des conférences, des ateliers, balade pour vous inviter à repenser notre alimentation !



Au programme de cette édition



– 9h Tour des fermes à vélo, à la rencontre des maraîchers locaux et bio 8km, sur inscription

RDV directement chez les producteurs pour ceux qui ne peuvent se déplacer à vélo 9h30 EARL Carette ; 10h30 A la ferme ; 11h30 Terre de joie.

Départ à 9h très précises depuis le Couvent pour une petite boucle autour du village. Rencontre des producteurs locaux qu’ils soient installés depuis plusieurs années ou qu’ils viennent d’accéder à la terre, ils partageront leur expérience de maraîchers. Selon la disponibilité, collecte de légumes pour l’atelier soupe de l’après-midi. Possibilité de pique-niquer ensemble au retour dans le parc du Couvent.



– 14h Le temps du café rencontre et discussion « L’injuste prix de notre alimentation » Au Couvent

Bien manger ne devrait pas coûter trop cher… ni à notre santé, ni à la planète ! Quels sont les coûts cachés de notre alimentation ? Derrière chaque produit alimentaire se cache un réalité invisible celle d’un prix qui ne reflète ni le coût réel de sa production, ni les impacts sociaux et environnementaux qu’il engendre. Pour comprendre le vrai coût de notre alimentation, venez échanger autour de la présentation de l’étude réalisée par le Secours Catholique Caritas France, le réseau Civam, Solidarité Paysans et la Fédération Française des diabétiques.



– 15h30 Atelier soupes, un moment de partage auttour de l’alimentation locale et engagée Au Couvent, sur inscription

Rendez-vous au Couvent avec vos ustensiles et les ingrédients spécifiques pour réaliser votre soupe favorite. Sur place, vous trouverez une base de légumes (oignons, pommes de terre, butternuts, carottes, ail) et surtout des personnes avec qui échanger les coups de main et autres secrets culinaires.



– Au cours de l’après-midi « Repair café », donnez une seconde vie à votre appareil électroménager.



– 17h C’est aussi le Jour de la Nuit ! Au Couvent

Atelier lampions parents et enfants sont invités à créer un lampion pour éclairer les rues du village à la nuit tombée et prendre conscience de la biodiversité nocturne.



– 19h Venez avec votre petite lumière Au départ du Couvent

Depuis le Couvent, marche aux lampions pour petits et grands en passant par les jolies ruelles du village, où nous apercevrons peut-être un gecko, une chauve-souris, ou peut-être entendrons-nous une chouette.



– 19h30 Soirée conviviale « Du potager au potage, on partage ? »

Le bar à soupes s’ouvre aux papilles et échanges de recettes. Une dégustation qui s’annonce riche en saveurs et partage. Venez avec votre bol, cuiller et si vous le voulez de quoi compléter le dîner. Sur place, vous trouverez tartines et fromages locaux et bio à petits prix, ainsi que de quoi se désaltérer le gosier à la buvette.



– 20h Le balèti avec Proz’ac commence ! .

avenue Sadi Carnot Le Couvent Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 01 70 99 lecade@ecomail.fr

English :

The CADE organises this special event about food in Durance Luberon area visits, debates, workshops… many animations for the whole family.

German :

Im Rahmen des Festivals Vivant! l’événement qui parle sur l’alimentation en Durance Luberon bietet Ihnen das CADE d’Alleins einen Tag « EcoRencontres » an, der mit Höhepunkten für die ganze Familie gespickt ist!

Italiano :

Nell’ambito del Festival Vivant! l’evento che parla di cibo nella Durance Luberon, CADE d’Alleins organizza una giornata di « EcoRencontres », con una serie di attività per tutta la famiglia!

Espanol :

¡En el marco del Festival Vivant!, el evento que habla de la alimentación en el Durance Luberon, el CADE d’Alleins organiza una jornada de « EcoRencontres », ¡con diversas actividades para toda la familia!

L’événement Festival Vivant ! Les Eco Rencontres #9 Alleins a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme du Massif des Costes