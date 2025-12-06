Festival Voix bretonnes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-18 15:00 – 16:15

Gratuit : non 9 € / 5 € Par spectacle :Tarif plein : 9 €Tarif réduit : 5 € (détenteurs de la Carte Blanche, demandeurs d’emplois, allocataires AAH, moins de 26 ans) Réservation fortement conseillée :en ligne sur chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2026au 0811 46 46 44 ou à l’accueil du musée. Tout public

Concerts, chants en français, en breton et en galloDu 16 au 18 janvier 2026 Cette année, le temps fort dédié à la culture bretonne du Château des ducs de Bretagne innove à nouveau avec un focus sur le conte, et toujours du chant, en breton, en français ou en gallo. Une fois de plus, voix et instruments, expressions contemporaines d’influences traditionnelles subtilement liés par de talentueux artistes résonneront dans les murs de l’enceinte. Vendredi 16 janvier 2026 :19h : A BOZ Samedi 17 janvier 2026 :15h : Duo Le Pottier-L’Haridon17h : Marie Chiff’mine19h : Blue Glaz (carte blanche ACB 44) Dimanche 18 janvier 2026 :15h : Milendall17h : SEIM Concerts dans la Tour du Fer à Cheval Direction artistique : Le Nouveau Pavillon.En partenariat avec l’ACB 44 Découvrez la programmation sur chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2026/

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2026/