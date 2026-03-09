FESTIVAL VOIX DE FEMMES 2026 Maury
145 Avenue Jean Jaurès Maury Pyrénées-Orientales
Le FESTIVAL VOIX DE FEMMES de MAURY aura lieu les 11, 12 et 13 juin 2026.
Ouverture des portes à 19h, cave Gelly- Les Vignerons de MAURY 145 avenue Jean Jaurès
Programme complet sur le site internet du Festival Voix de Femmes https://www.festival-voixdefemmes.fr
RÉSEAUX DE VENTE
Lien billetterie en ligne sur https://my.weezevent.com/festival-voix-de-femmes-2025
145 Avenue Jean Jaurès Maury 66460 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 07 57
English :
The FESTIVAL VOIX DE FEMMES de MAURY will take place on June 11, 12 and 13, 2026.
Doors open at 7pm, Cave Gelly- Les Vignerons de MAURY 145 avenue Jean Jaurès
Full program on the Festival Voix de Femmes website: https://www.festival-voixdefemmes.fr
SALES NETWORKS
Online ticketing link: https://my.weezevent.com/festival-voix-de-femmes-2025
