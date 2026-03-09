FESTIVAL VOIX DE FEMMES 2026 Maury

FESTIVAL VOIX DE FEMMES 2026

Le FESTIVAL VOIX DE FEMMES de MAURY aura lieu les 11, 12 et 13 juin 2026.

Ouverture des portes à 19h, cave Gelly- Les Vignerons de MAURY 145 avenue Jean Jaurès

Programme complet sur le site internet du Festival Voix de Femmes https://www.festival-voixdefemmes.fr

145 Avenue Jean Jaurès Maury 66460 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 07 57

The FESTIVAL VOIX DE FEMMES de MAURY will take place on June 11, 12 and 13, 2026.

Doors open at 7pm, Cave Gelly- Les Vignerons de MAURY 145 avenue Jean Jaurès

Full program on the Festival Voix de Femmes website: https://www.festival-voixdefemmes.fr

